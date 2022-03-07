اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس الشورى يهنئ قرينة العاهل المفدى باليوم العالمي للمرأة

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأشاد سعادة الأمين العام بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تحظى به من دعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما أتاح للمرأة البحرينية المزيد من الفرص للمشاركة والتميز، والمساهمة الحقيقية في عملية البناء والتنمية، فضلاً عن الدور الذي تضطلع به في تمثيل مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعرب سعادته عن إشادته بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في مجال تعزيز دور المرأة البحرينية وضمان استمرار تقدمها لتساهم بفاعلية في بناء المستقبل الواعد الذي ينشده الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموها ويوفقها لما فيه الخير والازدهار للوطن الغالي.