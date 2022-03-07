اخبار الخليج – جمعية البحرين للتدريب تنظم أمسيتها السنوية حول قصة نجاح قائد تحت عنوان «نموذج مبدع لسيدة وطنية استثنائية»

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الفعاليات السنوية المميزة التي تنظمها جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وخاصة تلك الفعاليات التي تركز على نقل الخبرات والتجارب الشخصية والمهنية والتي تكسب الجمهور والمؤسسات مجموعة من المهارات التي تحفزهم نحو رسم خارطة طريق شخصية واضحة، ووضع استراتيجية مؤسسية محددة، فقد صرح السيد أحمد عطية رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب بأن الأمسية القادمة حول قصة نجاح قائد والتي تنظمها الجمعية سنويًا تتميز بطابع خاص حيث أنها تركز على القيادات الملهمة التي لها أثر كبير في دعم وتنمية مختلف القطاعات في مملكة البحرين والمنطقة، حيث ستكون في هذا العام مخصصة لتسليط الضوء على مسيرة نجاح ((معالي الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية ورئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين)) تروي خلالها مسيرة نجاحها وكفاحها بالإضافة لأهم المحطات في حياتها ودورها المتميز في تطوير القطاع التنموي والتربوي والتوعوي، كما ستتطرق لعوامل النجاح التي ساهمت لتصبح مثال ونموذج مبدع وشخصية بحرينية بارزة وقيادية ملهمة لها بصماتها في مختلف المجالات. وستحتوي الأمسية على أهم التجارب والخبرات والدروس والمهارات والقيم الشخصية لمعاليها والتي انعكست آثارها في تبوئها لهذه المكانة، ومجموعة من أهم النصائح والتوجيهات التي تقدمها لمن يتطلع إلى بناء حياة مهنية حافلة بالإنجازات.

وأضاف عطية: «بأنه متوقع حضور ٢٠٠ شخصية من الرؤساء التنفيذيين والمدراء والرؤساء والموظفين من مختلف القطاعات والمؤسسات لهذا الحدث المميز والذين يحرصون بشكل دائم على المشاركة في هذه الأمسيات التي تشتمل على نقل الخبرات المباشرة، كما من المتوقع مشاركة عدد كبير من الأفراد الذين يتطلعون إلى اكتساب الخبرات وتحسين الإنتاجية».

ودعا عطية جميع المهتمين للتعرف على أبرز الشخصيات في مملكة البحرين وقصص نجاحهم المشاركة في الأمسية والاستفادة من الخبرات المطروحة.