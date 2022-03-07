اخبار الخليج – «شبابية الشورى»: عقد سلسلة لقاءات تفاعلية مع المراكز والجمعيات والمعاهد التدريبية الشبابية لتطوير التدريب المهني والصناعي

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، اهتمامها بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التفاعلية مع مراكز وجمعيات ومعاهد التدريب المهني والصناعي، وكافة الجهات الرسمية والأهلية المعنية بدعم فئة الشباب والنشء، بهدف التعرف على وجهات نظرهم ومرئياتهم في مجالات تطوير التعليم والتدريب المهني والصناعي، بما يتسق مع متطلبات التمكين اللازمة لتطوير سوق العمل والاقتصاد الوطني، واستخلاص الأفكار التي يمكن من خلالها إضفاء العنصر التشريعي الداعم لها، مشيرةً إلى حرص اللجنة على التعاون مع المعاهد التدريبية لتضافر الجهود من أجل تحقيق الغايات المشتركة في هذ المجال.

وشرعت اللجنة خلال اجتماعها أمس (الأحد)، برئاسة سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، بتحديد مجموعة من المحاور والفئات والجهات المستهدفة، بهدف عقد لقاءات «الطاولة المستديرة» التفاعلية الشبابية، مبينة حرصها على الاستماع لأفكار وتطلعات الشباب والنشء، ومناقشتها بشكلٍ موضوعي بناءً على تجاربهم ورغباتهم، بما يمكنهم من تطوير قدراتهم وطاقاتهم والمساهمة في مواكبة توجه مملكة البحرين في تنمية القطاعات الاقتصادية المهنية والصناعية.

وخلصت اللجنة إلى أن اللقاءات التي تتسم بالتفاعل والنقاش والحوار تفضي دائمًا إلى حصيلة متميزة من الأفكار والاقتراحات التي بالإمكان نفاذها من خلال مراجعة وتطوير منظومة التشريعات الوطنية، أو رفعها كتوصيات للحكومة الموقرة بهدف إدماجها ضمن خطط وبرامج عملها، مشيرةً إلى أن الشباب والنشء هم نواة المجتمع، ويمتلكون من الطاقات والقدرات الكبيرة التي تستحق الرعاية والدعم والمساندة بشكل متواصل ومستمر.