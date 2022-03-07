اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يُهنئ الأميرة سبيكة بنت إبراهيم بيوم المرأة العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - هنَّأ معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة العالمي الذي تحتفي به دول العالم في الثامن من شهر مارس كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام».
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالرعاية والدعم الملكي السامي الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للمرأة البحرينية، مثمنًا الدور المتميز والمتواصل الذي تقوم به صاحبة السمو قرينة ملك مملكة البحرين في دعم المرأة البحرينية، وضمان تكافئها وصولًا إلى تقدمها الملحوظ في كافة الميادين.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن جزيل التقديم والعرفان لسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مقدرًا عاليًا جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سموّها المباركة، في تنفيذ الإستراتيجيات النموذجية للنهوض بالمرأة البحرينية وضمان تقدمها، حتى أصبحت شريكًا فاعلًا في مختلف مجالات العمل الوطني، وتساهم وبجدارة في المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الوطن الغالي.
ودعا معالي المولى عزّ وجل أن يحفظ سموّها ويديم عليها موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وللوطن الغالي المزيد من التقدم والازدهار والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، متمنيا للمرأة البحرينية دوام التوفيق والنجاح.
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