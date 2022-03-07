اخبار الخليج – العسومي يشيد بما تشهده المملكة المغربية من تطور كبير في ملف حقوق الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بما تنعم به المملكة المغربية من ملف متميز في مجال حقوق الإنسان بفضل المبادرات الرائدة التي تبنتها على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية والتي تجعل المملكة المغربية من الدول المتقدمة في الملف الحقوقي .

جاء ذلك خلال لقائه السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية بمقر المجلس بالعاصمة الرباط .

وأشاد العسومي بالملف الحقوقي الذي تنعم به المملكة المغربية والتي جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال والتشريعات الخاصة بها في المملكة إلى جانب العمل المؤسساتي الكبير الذي تقوم به، مؤكدا على ضرورة تعميم التجربة المغربية والاستفادة منها، كما استمع إلى شرح مفصل عن أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهود التي يبذلها في سبيل تحقيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية إلى جانب التقارير السنوية التي يقدمها المجلس بكل حيادية وموضوعية مما يساهم في التقييم السليم لحالة حقوق الإنسان .

ومن جانبها رحبت السيدة السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة « العسومي « مؤكدة أن هذه الزيارة تفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات مشيدة بالمبادرة المتميزة التي أطلقها البرلمان العربي بإنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان في مبادرة عربية نوعية توفر جهة عربية محايدة ذات مصداقية دولية تؤكد الحضور الحقوقي العربي في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية وبما يعزز من الصوت العربي لمواجهة التقارير المسيسة التي تتبناها بعض المنظمات بشأن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي كما أبدت استعداد المجلس بالتعاون مع المرصد لإقامة مؤتمر عربي سنوي لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي.