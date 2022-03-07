السعوديه محافظ سراة عبيدة يعزي ذوي الشهيد القحطاني

محمد بن مسعود - الدمام - أدى محافظ سراة عبيدة مسفر المحضي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول مشعل شايع القحطاني، الذي استُشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي. ونقل المحضي لأسرة الشهيد في مركز العرقين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، ووزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم، لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، على تعازيهم ومواساتهم.
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