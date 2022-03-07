محمد بن مسعود - الدمام - وقع اشكال تخلله اعتداءات بالأيدي بين عدد من الناشطين في معرض بيروت الدولي للكتاب. وفي التفاصيل، أقدم عدد من الناشطين على محاولة اقتحام جناح «دار المودة» ورددوا شعارات مناهضة لإيران على خلفية عرض صورة لقائد ​فيلق القدس​ السابق اللواء ​قاسم سليماني​، وما لبث ان تتطور الأمر إلى وقوع اعتداءات بالضرب بالأيدي. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة وقوع الاشكال.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – صورة إلى قاسم سليماني تثير إشكالات واعتداءات بالأيدي في معرض بيروت الدولي للكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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