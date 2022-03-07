الفيصل يشهد توقيع اتفاقية بيئية بين النادي الأهلي وجمعية البيئة السعودية

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين النادي الأهلي الرياضي السعودي وجمعية البيئة السعودية

وتنص الاتفاقية التي وقعها عن النادي الأهلي, نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي محمد الديني, وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها الدكتورة ماجدة أبو راس، على تظافر جهود الطرفين والعمل الموحد لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء من خلال برنامج الرياضة والبيئة والمساهمة في تحقيق الهدف الصحي والتطوعي للنادي الأهلي, والاستفادة المثلى من إعادة التدوير ورفع مستوى الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، إلى جانب تنمية البيئة السعودية والعمل على تحسين أوضاع سكان المناطق والمحافظات التي تعاني مشاكل بيئية بالعمل على إيجاد برامج تنمية مستدامة.

ويعمل الطرفان من خلال الاتفاقية على تنمية العمل التطوعي والإسهام في تعزيز دور القطاع الخاص وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية، والعمل على تحسين الظروف البيئية لاستثمار المصادر البيئية المسببة للمشاكل الصحية والاجتماعية التي تعرقل حركة النمو والتطوير.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المشرف على برامج المسؤولية الاجتماعية أحمد فطاني, أن الاتفاقية تعزز التوجه نحو التوسع في المسطحات الخضراء والمحافظة على البيئة تماشياً مع رؤية المملكة 2030, كذلك تحقيقاً لمستهدفات بناء الإنسان وتنمية المكان، كما أنها تأتي من منطلق إيمان النادي بأهمية المشاركة المجتمعية وتخطي الأسوار عبر المساهمة في توفير الخدمات بمختلف أنواعها, والتي تعكس الوجه الحقيقي للأندية الرياضية وأنها لا تقتصر على الأنشطة الرياضية فحسب.

وبين فطاني, أن الاتفاقية تنص على عدة محاور من أبرزها وضع برامج توعوية متنوعة لمبادرة السعودية الخضراء وبرنامج الرياضة البيئية، وتنظيم ندوات ودورات لمنسوبي النادي في الجوانب البيئية, بالإضافة إلى تحويل مبني النادي الأهلي ومرافقه المختلفة إلى صديق للبيئة، وإرسال رسائل توعوية عن الأيام البيئية والرياضية العالمية.