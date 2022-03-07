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ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع

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ضبطت القوات الخاصة بالأمن البيئي 54 مخالفا لرعيهم 1206 متون من الإبل و95 رأسا من اللأغنام في موافع ممنوعة، كما ضبطت 7 مخالفين وذلك لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصص لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في عدد من مناطق المملكة، و38 مخالفا لنقلهم وبيعهم وتخزينهم 24 مترا مكعبا من الحطب المحلي في عدد من مناطق المملكة.

كذلك تم ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

فيما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقة القصيم على متن 3 مركبات.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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