ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع

كذلك تم ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.
فيما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقة القصيم على متن 3 مركبات.
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
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