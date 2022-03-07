ضبط 3 مواطنين سرقوا مقتنيات داخل مركبة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على 3 مواطنين، لكسرهم زجاج مركبة متوقفة عند باب منزل وسرقة ما بداخلها من مقتنيات في مدينة بريدة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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