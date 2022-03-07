شكرا لقرائتكم خبر عن المختبرات تُؤكد سلامة 99% من عينات الأغذية بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية، حرصها الشديد في مجالات سلامة الغذاء والتحقق من جودته ومطابقته للوائح والمواصفات المعتمدة والتأكد من صلاحية كل ما يُقدّم من مواد غذائية، حيث أنشأت الأمانة مختبرات مجهزة ومتطورة لفحص عينات الأغذية والمياه والتأكد من سلامتها بصفة مستمرة، من خلال تحليل تلك العينات الواردة إلى المختبر من المصادر المختلفة بالعاصمة المقدسة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وسلامتها من الملوثات ومطابقتها لاشتراطات ومواصفات جودة الغذاء.

وأجرى مختبر السلامة الغذائية في هذا الإطار بأمانة العاصمة المقدسة العديد من الاختبارات على عينات الأغذية التي سحبت من المطاعم والمحال الغذائية, حيث بلغ عدد العينات في فبراير الماضي (2060) عينة شملت أغذية متنوعة ومياه، وتبين صلاحية (2037) عينة، أي ما نسبته أكثر من 98.5% من تلك العينات، واستبعد (23) عينة فقط، بعد ظهور عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منها (9) عينات أغذية و(14) عينة مياه.

وكان مختبر السلامة الغذائية قد أجرى خلال شهر فبراير أكثر من (9500) اختبار على عينات مختلفة، منها (3278) اختبارًا لعينات الأغذية و(6315) اختبارًا على عينات المياه، وجميع هذه الاختبارات تمت وفق أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة والأنظمة الإلكترونية التي وفرها المختبر .

وأكَّدت الإدارة العامة للمنشآت التجارية بالأمانة حرصها على سلامة الغذاء، وإشرافها على أكثر من 3 آلاف عامل، والتأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين والمعنيين بتقديم الوجبات، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية وخلو أسواق العاصمة المقدسة من المخالفات حرصاً على سلامة الجميع.