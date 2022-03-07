علماء أمريكيون يحددون عدد ساعات النوم المطلوبة لكل مرحلة عمرية

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل – وكالات:
كشف فريق علمي في مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، أنه بعد عدة درسات استطاع تحديد عدد ساعات النوم المطلوبة لكل مرحلة عمرية.
وأكد الفريق على أهمية الالتزام بالعدد المناسب لساعات النوم، محذرين من خطورة عدم منح الجسم الوقت الكافي للراحة، حسب “سبوتنيك”.
وأوضح أن احتياجات الفرد للنوم تتغير باختلاف المراحل العمرية، حيث يكون الرضيع أكثر حاجة للنوم ثم تقل عدد ساعات النوم اللازمة مع التقدم في العمر، وحسب 18 عالماً وخبيراً نعرض العدد المناسب لكل مرحلة عمرية، فيما يلي:
1 – حديثو الولادة، ” من 0 إلى 3 أشهر: 14 إلى 17 ساعة.
2 – الرضع، ” من 4 إلى 11 شهرًا “: من 12 إلى 15 ساعة.
3 – الأطفال، ” من 1 إلى 2 سنة “: 11 إلى 14 ساعة.
4 – الأطفال، ” من 3 إلى 5 سنوات “: من 10 إلى 13 ساعة.
5 – الأطفال، ” من 6 إلى 13 عامًا “: من 9 إلى 11 ساعة.
6 – المراهقون، ” 14 إلى 17 سنة “: 8 إلى 10 ساعات.
7 – الشباب، ” من 18 إلى 25 عامًا “: من 7 إلى 9 ساعات.
8 – البالغون، ” من 26 إلى 64 عامًا “: من 7 إلى 9 ساعات.
9 – كبار السن، ” 65 سنة أو أكبر”: 7 إلى 8 ساعات.
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