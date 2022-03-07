محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت بورصة البحرين عن فتح نسبة تحرك سعر أسهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 5% إضافية، نسبة تحرك السهم الجديدة هي 15% كحد أعلى لتحرك السهم من سعر الإغلاق.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح سقف التداول على أسهم شركة «ألبا» بنسبة 5% إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.