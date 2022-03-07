محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إنه تم تسجيل 645 حالة تعافي جديدة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 279 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 645 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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