خلال شهر واحد.. “الجوازات” تصدر 13 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين مخالفين

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، إصدار أكثر من 13 ألف قرار إداري خلال شهر رجب 1443 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت “الجوازات” أن هذه المخالفات تنوعت عقوباتها ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، مشددة على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في جميع مناطق المملكة.