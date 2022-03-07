محمد بن مسعود - الدمام - تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للجوازات عبر لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، إصدار أكثر من 13 ألف قرار إداري خلال شهر رجب 1443 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت “الجوازات” أن هذه المخالفات تنوعت عقوباتها ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، مشددة على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في جميع مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال شهر واحد.. “الجوازات” تصدر 13 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين مخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.