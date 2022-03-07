“صحة الرياض” مركز معتمد للحصول على رخصة مقيم مكافحة عدوى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض

استضافت صحة الرياض مؤخرا اختبار الحصول على رخصة مقيم معتمد لتطبيق معايير مكافحة العدوى بمستشفيات المملكة باعتبارها مركزا معتمد من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة للحصول على رخصة مقيم بالإضافة الى 4 مراكز أخرى معتمدة بالمملكة ( الدمام – حائل – ابها – جده ) و تعتبر رخصة مقيم مكافحة العدوى احدى المتطلبات الأساسية لتأهيل المقيمين لمتابعة و تحسين تطبيق معايير مكافحة العدوى بالمستشفيات و يتم قبول ترشيح الراغبين للحصول على رخصة مقيم بعد استيفائهم للشروط المطلوبة و تلقيهم التدريب اللازم و اجتياز اختبار الاعتماد .

واستضافت صحة الرياض 54 مرشح للحصول على الرخصة بالمنطقة الوسطى من اجمالي 232 مرشح على مستوى المملكة .

و يعتبر برنامج التقييم الشامل لتطبيق معايير مكافحة العدوى احد البرامج الأساسية بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية لقياس مدى جاهزية المستشفيات بالمملكة لمكافحة العدوى و أحد البرامج الداعمة للتحول الصحي للمملكة من خلال تعزيز الأدوار الاشرافيه و التنظيمية لتعزيز الوقايه ضد المخاطر الصحية بالمنشآت الصحية كأحد اهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي و رؤية المملكة 2030 .