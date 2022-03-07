شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتهم روسيا بتضليل قادة العالم فيما يتعلق بالممرات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولة أوكرانية كبيرة اليوم الاثنين إن روسيا تحاول تضليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء غربيين آخرين من خلال المطالبة بأن يكون أي ممر إنساني للخروج الآمن من أوكرانيا عبر روسيا أو روسيا البيضاء.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك إن أوكرانيا تدعو روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار اعتبارا من صباح اليوم للسماح بإجلاء الأوكرانيين باتجاه مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

وأضافت في إفادة أذاعها التلفزيون أن أوكرانيا تلقت الاقتراح الروسي في وقت مبكر من صباح اليوم بعد أن أجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.