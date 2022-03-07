شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء : 1041 جولة بـ 290 مصنع للتأكد من تطبيق المعايير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محمد الخميس مدير إدارة دعم التسجل وتقييم المنتجات بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة قامت بجولات تفتيشية للتأكد من تطبيق المعايير بجولات تتجاوز ١٠٤١ جولة، وكما نشير أيضًا أنه يوجد بالمملكة أكثر من ٢٩٠ مصنع، وذلك حسب إحصائية نهاية عام ٢٠٢١م.

‏في الوقت ذاته تستعرض الجلسة الرابعة ضمن منتدى المياة السعودي، اليوم ،الإدارة الشاملة لسلسلة الإمداد من أجل الوصول لمياه عالية الجودة والحلول المبتكرة الحديثة، والتي تسهم في أعلى معايير الجودة، وخفض التكاليف إضافة إلى عرض الفرص المتاحة، لتطوير منظومة مراقبة الجودة الحالية للوصول لمنتج عالي الجودة بتكلفة أقل.