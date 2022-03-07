شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف بلاغ لمعالجة التشوه البصري بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة معالجة البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وعبر تطبيق بلدي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها عالجت خلال الفترة الماضية أكثر من 30,982 بلاغاً خاصاً بمشكلات الطرق والأرصفة في عدة مواقع متفرقة شملت مدن ومحافظات المنطقة، مشيراً إلى أن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوه البصري ومعالجة أسبابه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.