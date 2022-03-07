شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة عناصر التشوهات البصرية خلال شهر فبراير بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها أعمالها الميدانية لمعالجة عناصر التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات المتحققة خلال الفترات السابقة لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة بمدن المنطقة . وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأعمال التي قامت بها الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها خلال شهر فبراير الماضي، ضمن خطتها لمعالجة الأساسيات الخمسة من عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة شملت إزالة 115,538 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 8846 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 273 سيارة تالفة مهملة، ومعالجة 1182 حاوية من حاويات النظافة بالإضافة لدهان 22270 مترًا طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين 1090 من حواجز الحفريات الخرسانية، ومعالجة 32188 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وقامت أيضًا بصيانة 1637 عمودًا وفانوس إنارة، وإصلاح 14793 متراً مربعاً من إنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة. وأشار إلى أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها مستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات، إضافةً لمباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في رفع الملاحظات عبر تطبيق منصة "بلدي"؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.