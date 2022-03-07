شكرا لقرائتكم خبر عن 3900 مستفيد من خدمات الهيئة الطبية العامة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت صحة المدينة 3952 قرارًا علاجيًا للمرضى خارج المنطقة، وذلك خلال العام الماضي.

وأكدت صحة المدينة، أن لجانها الطبية بالهيئات العلاجية أصدرت (23403) قرارات للمستفيدين اشتملت على أوامر علاج، وإركاب للمرضى المحولين خارج المنطقة، وتقارير طبية بواقع 349 تقريرًا طبيًا.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة تتابع عبر منصة عنايتي طلبات المستفيدين، والتي تقدم عدة خدمات منها: طلب إصدار قرار علاجي جديد، وطلب تجديد قرار علاجي سابق، والاستعلام عن حالة الطلب، وخدمات طلب الإركاب، وذلك على مدار الساعة تسهيلًا لخدمة المستفيدين من منازلهم.