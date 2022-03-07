شكرا لقرائتكم خبر عن في موسمه الثالث.. انطلاق «امش 30» في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة مكة المكرمة مساء أمس بممشى السيدة زينب الهلالية بمكة المكرمة؛ الموسم الثالث من الحملة الوطنية للمشي الذي تنظمها وزارة الصحة تحت شعار (امش 30) بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، وإدارة الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي، و فريق أنا صحي التطوعي، ومختبر وتين القلب للتحاليل الطبية، وبرنامج مكافحة التدخين، بالإضافة لنادي اللياقة السريعة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير،

وأوضح الدكتور مطير أهمية رياضية المشي لصحة الإنسان، مبينا أن 30 دقيقة يومياً كافية للسلامة الجسدية والذهنية والنفسية لصحة الإنسان، منوهاً بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتعزيز ثقافة الحياة الصحية بين أفراد المجتمع، معولاً على تفاعل الحضور واستجابة أفراد المجتمع بالتواجد والتفاعل مع مثل هذه الفعاليات الصحية التي تهتم بنمط حياة الإنسان والعيش بأسلوب صحي يقيه من الأمراض والمخاطر.

كما اشتملت الفعالية على مجموعة من الأركان التوعوية الصحية؛ لنشر وتعزيز ثقافة المشي، بالإضافة إلى المعرض المصاحب للفعالية، حيث تم تكريم المشاركين والداعمين للفعالية وسحب علي جوائز للحضور.