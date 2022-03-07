قيادات تعليم ينبع تتفقّد أداء 67 ألف طالب وطالبة لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – ينبع
أدى أكثر من 67 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع أمس الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1443هـ، في يومها الأول في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.
وانطلقت أمس الاختبارات الحضورية لطلاب وطالبات التعليم العام بالمحافظة، وسط أجواء تربوية وصحية وإجراءات احترازيه وفق التدابير المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة ‘وقاية’.
وزار مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي عددًا من مدارس المحافظة، بدأها بثانوية الحسن بن الهيثم، اطمأن خلالها على سير الاختبارات، مشيدًا بجهود المدارس في توفير البيئة الصحية الآمنة للطلبة، مثمنًا دور الأسر في تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات على أكمل وجه.
وأشار مدير التعليم إلى أن الإدارة اتخذت جميع الترتيبات اللازمة مسبقًا والتي من شأنها أداء الاختبارات بسهولة ويسر، مبينًا أن العمل يسير بخطط وإجراءات تضمن سير الاختبارات وفق المعايير الواردة في الدليل التنظيمي للاختبارات ومتابعة وحل جميع المشكلات الميدانية التي قد تواجه أي مدرسة خلال تأدية الطلبة للاختبار.
وتابعت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة الفايدي من جانبها سير الاختبارات في عدد من المدارس، وأعمال اللجان والتصحيح والرصد، مشيرة إلى أن إدارة التعليم أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر من خلال تشكيل لجان مختصة لمتابعة سير الاختبارات وخطة زيارة المدارس ميدانيًا لجميع مشرفي ومشرفات الإدارة بمكاتب التعليم وأقسامها وتخصصاتها، ومتابعة عملية الرصد على نظام نور لرفع تقارير يومية عنها، وحل الإشكالات الميدانية المحتملة، مبينة أن سير الخطة التنظيمية المعدة بهذا الشأن تتم متابعتها ميدانيًّا مع مديري ومديرات المدارس طيلة فترة الاختبارات.
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كما تابع أكثر من 380 مشرفًا ومشرفة الاختبارات بمحافظة ينبع في يومها الأول وفق خطة معدة لضمان انطلاقة ناجحة، ومعالجة أي عوائق طارئة، وذلك بمتابعة مباشرة من القيادات التعليمية.
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