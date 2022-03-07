الذهب يتجاوز 2,000 دولار للأونصة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات تجاوز سعر الذهب اليوم الإثنين 2,000 دولار للأونصة بسبب تفاقم الأزمة في أوكرانيا. فيما سجلت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا وأصبح سعر برميل خام برنت يلامس 140 دولارًا مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق. أخبار قد تهمك

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