تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -وكالات
أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين على تراجع ملحوظ.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 24ر819 نقطة ، أو 15ر3%، ليصل إلى 23ر25166 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16ر53 نقطة، أو 88ر2% ، ليصل إلى 78ر1791 نقطة.
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