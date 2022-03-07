تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -وكالات

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين على تراجع ملحوظ.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 24ر819 نقطة ، أو 15ر3%، ليصل إلى 23ر25166 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 16ر53 نقطة، أو 88ر2% ، ليصل إلى 78ر1791 نقطة.