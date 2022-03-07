الأرصاد : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة الـ “عوالق الترابية” على منطقة المدينة المنورة اليوم, وتدني مدى الرؤية, مبينًا أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية واليتيمة والمهد ووادي الفرع, ومركزي الأكحل واليتمة.

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