شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال «مستقبل التخصصات البينية» في الجامعات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم مؤتمر "مستقبل التخصصات البينية في الجامعات السعودية وفق رؤية 2030"، بحضور عددٍ من وكلاء الجامعات للشؤون التعليمية والأكاديمية، ومشاركة عددٍ من المختصين، بالمدينة الجامعية بأبها.

وأكد الدكتور السلمي خلال حفل انطلاق أعمال المؤتمر حرص وزارة التعليم على جودة المخرجات وإيمانها التام بارتباط ذلك ببرامج نوعية تبني المهارة وتعزز الخبرة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استثمار تقاطعات التخصصات العلمية والقواسم المشتركة بينها، لبناء برامج بينية تلبي الحاجة المعرفية والمهنية وتتسق مع متطلبات سوق العمل في ضوء رؤية 2030.

من جانبه بين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن ممكنات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة من خلال بحث ومناقشة الجوانب التي تسهم في تطوير العملية التعليمية في التعليم الجامعي، ومواءمتها لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويقدم المؤتمر خلال فترة انعقاده 33 بحثًا علميًا، وورش عمل تدريبية تتزامن مع الجلسات، تتخللها مشاركات دولية من خبراء عالميين في مجالات التخصصات البينية، حيث تضمن المؤتمر في أول أيامه حلقة نقاش بعنوان "البرامج والمجالات البينية"، إضافةً إلى ورشة عمل بعنوان "آلية تصنيف البرامج البينيـة والمؤهلات العلمية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، وعدد من الجلسات العلمية في محوري فلسفة الدراسات البينية، والبحوث البينية في العلوم المختلفة.

يُذكر أن المؤتمر شهد مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال ورشة حول تصنيف وتقييم المؤهلات.