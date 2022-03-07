الجيش الأوكراني يعلن سيطرته على مدينة تشوغوف في منطقة خاركيف

محمد بن مسعود - الدمام - وقالت شبكة «سكاي نيوز»، إن «وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن سيطرة قواتها على مدينة تشوغوف في منطقة خاركيف»، بينما أكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينتي بوتشا وإربين والاقتراب من كييف. وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية، إلى أن روسيا بدأت تجميع الموارد لاقتحام كييف، بينما قال مسؤول أوكراني، إن القوات الروسية كثفت قصفها الليلي لمدن أوكرانية في الوسط والشمال والجنوب. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن القوات الروسية قامت بتدمير مطار فينيتسيا غربي أوكرانيا. وفي مقطع فيديو نشره على قناة تليجرام أمس الأحد، قال زيلينسكي: «لقد تم إبلاغي للتو بوقوع هجوم صاروخي على فينيتسيا.. بثمانية صواريخ.. مدينتنا فينيتسيا المسالمة لم تهدد روسيا بأي شكل أبدا، لقد كان هذا الهجوم الصاروخي قاسيًا.. لقد تم تدمير المطار بالكامل». أخبار قد تهمك وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا في وقت لاحق قالت فيه «لقد تم تعطيل عمل مطار القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى».

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