بريطانيا تعتزم إرسال المزيد من الأموال لدعم أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

تعتزم الحكومة البريطانية ضخ 74 مليون جنيه استرليني (8ر97 مليون دولار) لأوكرانيا لدعم شعبها ” الذي لا يقهر” خلال الأزمة الإنسانية التي يواجهونها على الأرض. وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيبدأ الاسبوع اليوم الإثنين بالعمل المركز مع قادة العالم ، في سعيه لحث نظرائه العالميين على دعم خطته المؤلفة من ست نقاط للتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيزور كل من رئيس وزراء كندا ورئيس وزراء هولندا لندن وسيرافقهم جونسون في زيارة إلى قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للقاء أفراد القوات المسلحة البريطانية. وسيعقد القادة الثلاثة اجتماعات ثنائية منفصلة واجتماع ثلاثي مشترك، حيث من المتوقع أن يواصل خلالها رئيس الوزراء البريطاني الضغط من أجل استدامة الدعم لأوكرانيا.