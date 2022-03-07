تأجيل دورة الألعاب السعودية إلى الربع الأخير من العام الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - وسيتم إقامة منافسات دورة الألعاب السعودية خلال الربع الأخير مـن العام الحالي، على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة عدد من الرياضيين وإقامة تصفيات تأهيلية. وكانت اللجنة المشرفة على دورة الألعاب السعودية قد أنهت في الفترة الماضية عملية فرز آلاف المشاركين، في مختلف رياضات الدورة، وبعد التنسيق مع الاتحادات الرياضية، واستقبال نتائج القبول، أقرت اللجنة منح فرصة أكبر أمام المسجلين لخوض تصفيات تأهيلية في مدة زمنية أوسع. يأتي هذا القرار لتحديد أهم مستهدفات الدورة في الكشف عن المواهب الرياضية في مناطق المملكة، وذلك خلال مرحلة تصفيات مطولة تحت إشراف أجهزة فنية وإدارية، تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب السعودية.

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