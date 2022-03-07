“الزكاة والجمارك” تعقد مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك جسر الملك فهد في هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عقد مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك جسر الملك فهد يوم (الأحد) الموافق 20 مارس، وذلك وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

وأكدت الهيئة، أنه يشترط دفع 50 ألف ريال بشيك مصدق كتأمين إلزامي لدخول المزاد باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

ولفتت إلى أنه يتطلب من المشتري إخراج السيارات والبضائع خلال 3 أيام برسم الوارد، و10 أيام برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.