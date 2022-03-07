شاهد.. ركاب يدفعون قطاراً بعد تعطله جراء اشتعال النيران بالهند

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في قطار متحرك داخل إحدى محطات السكك الحديدية في أورتار براديش بالهند، أثناء توجه القطار من ساهارانبور إلى دلهي.

اندلع حريق ضخم في عربتي القطار أثناء توجهه إلى مدينة دلهي، وأكد المسؤولون في سكك حديد الهند أن الحادث وقع بسبب ماس كهربائي.

وأوضح مفتش المرور بشركة السكك الحديدية الهندية YK Jha أن الحريق تم إخماده ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات خلال الحادث.

وقد قام الركاب بالانتقال من العربتين اللتين اشتعلت فيهما النيران إلى مؤخرة القطار لتجنب وقوع خسائر كبرى.

كان القطار قد تحرك في الساعة 5.30 صباحًا وعندما وصل بالقرب من محطة داورالا بدأ الدخان يتصاعد من إحدى مقصوراته.

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وصل القطار إلى محطة Daurala في الساعة 7.10 صباحًا، وكانت النيران قد اشتعلت في حافلتين بحلول ذلك الوقت، وفقًا لما قاله مشرف محطة سكة حديد مدينة ميريوت.