محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات ارتفعت التعاقدات الآجلة للنفط إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2008، حيث ارتفعت أسعار برنت والخام الأمريكي أكثر من 10%. وسجل سعر برنت 139.13 دولار للبرميل بينما وصل سعر الخام الأمريكي إلى 130.50 دولار للبرميل.

كانت هذه تفاصيل خبر التعاقدات الآجلة للنفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2008 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.