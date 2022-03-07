وزير خارجية فرنسا يعرب عن قناعته بأن أوكرانيا ستنتصر على روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أنه يؤمن بالنصر النهائي لأوكرانيا على روسيا، لكنه حذر من حدوث دمار هائل وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين جراء حصار المدن الكبرى.

وصرّح لودريان على قناة فرانس-5 “لمدة عشرة أيام، كان الأمر الأكثر لفتا للانتباه هو القدرة الكبيرة للمقاومة الأوكرانية، لدرجة لم يتخيلها الخبراء”.

لكنه شدد على “أننا ندخل في منطق الحصار، ومنطق الحصار نعلمه من خلال التجارب السابقة الكارثية لطريقة عمل ونشاط القوات الروسية”.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي “لدينا مثال غروزني، لدينا مثال حلب وها هو يتكرر”، في إشارة إلى الحصار الروسي السابق في العاصمة الشيشانية وفي المدينة الكبيرة شمال سوريا.

وتابع جان إيف لودريان: “أعتقد أن ما سنكتشفه في ماريوبول عندما تنتهي الحرب سيكون مروعا، وهناك أوديسا ثم هناك كييف”.

أخبار قد تهمك

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي الأحد إن روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها في أوكرانيا “سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية”، لكنه نفى استهداف المدنيين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وأردف وزير الخارجية الفرنسي: “أعتقد أن أوكرانيا ستنتصر”، مشددا على تأثير العزلة الدبلوماسية لروسيا والعقوبات الدولية.

وأضاف: “لقد اتخذنا حزمة عقوبات واسعة بدأت آثارها الثقيلة تتكشف وستكون في رأيي أكثر وأكثر ثقلا، ما يعني أن الثمن الذي يتعين دفعه مقابل الحرب سيصبح لا يطاق، وأنه في مرحلة ما سيضطر الرئيس بوتين إلى اختيار أن تكون لها تأثيرات كبيرة على روسيا أو فتح مفاوضات”.