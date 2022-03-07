محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية قامت بتدمير مطار فينيتسيا غربي أوكرانيا. وفي مقطع فيديو نشره على قناة تليجرام اليوم الأحد، قال زيلينسكي: “لقد تم إبلاغي للتو بوقوع هجوم صاروخي على فينيتسيا.. بثمانية صواريخ.. مدينتنا فينيتسيا المسالمة لم تهدد روسيا بأي شكل أبدا. لقد كان هذا الهجوم الصاروخي قاسيا.. لقد تم تدمير المطار بالكامل”. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا في وقت لاحق قالت فيه “لقد تم تعطيل عمل مطار القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى”. وجدد زيلينسكي مطالبته بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وهي الخطوة التي رفضها حلف شمال الأطلسي (ناتو). أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدمر مطار فينيتسيا غرب أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.