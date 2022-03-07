“أمانة الطائف” تُلزم بعض المقاولين بإصلاح الهبوطات والمخالفات الفنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف ألزمت أمانة محافظة الطائف، عدداً من المقاولين المُتعاقدين ومقاولي الخدمات بإصلاح الهبوطات والطبقة الإسفلتية المتضررة؛ وذلك لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة. وقررت أمانة الطائف، إيقاف التصاريح الخاصة بالمقاولين لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة. ويتعرض المقاول في حال عدم قطعه لطبقات الإسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها البلدية لمخالفة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف ريال، بالإضافة إلى غرامة 50 ريالاً لكل متر طولي.

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