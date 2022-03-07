شكرا لقرائتكم خبر عن مقر لجنة «الدفاع المدني» الفرعية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، مقر لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة الجبيل.

ويحتوي المشروع على مكاتب إدارية، وغرف اجتماعات مجهزة بالتجهيزات المكتبية والفنية وشاشات العرض، وخدمات مساندة، وقسم الاستراحة مجهّز بغرف نوم ودورات مياه، إضافة إلى مواقف للسيارات.

وتتولى لجنة الدفاع المدني الفرعية في المدينة التي تتوافر فيها معظم الخدمات الحكومية نفس مهام اللجنة الرئيسية في المنطقة، والإشراف والمتابعة الدقيقة لكافة عمليات الطوارئ والكوارث التي تحدث، والتأكد من فعالية الأعمال والإجراءات التي تضمن تنفيذ هذه الخدمات بسهولة ويُسر مع تلافي السلبيات وعدم وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.