شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يدشن «التلال السكني» على مساحة مليون م2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، مشروع التلال - دارين في محافظة الجبيل على مساحة مليون متر مربع تقريبًا.

ويحتوي المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية على العديد من الأنشطة الرياضية والخدمات والمسطحات الخضراء ونوافير المياه وألعاب الأطفال، ويفصل بين المسطحات الخضراء والجزيرة الاصطناعية ممر مائي بعرض 60 مترًا، وطول 1500 متر، يتم الوصول إليها عبر 3 جسور خشبية، وجسر خرساني يؤمن الوصول إلى مرافق القاعدة الجوية وشركة أرامكو.

فيما تحتوي الأنشطة الرياضية على ملاعب لكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب للأطفال، مع وجود أربعة منحدرات لقوارب الكاياك يتم الوصول إليها عبر الكورنيش البحري الذي يمتد على طول القناة المائية «حوالي 1.5 كم»، وتنتشر العديد من دورات المياه على مساحة المشروع، إضافة إلى وجود 1100 موقف للسيارات، ومحطة ضخ لمياه الري وخزان للمياه بسعة 14 ألف متر مكعب.

يُذكر أن المشروع سُمّي بمشروع التلال لبناء مسطحات خضراء وأشجار وممرات على 8 تلال منتشرة على مساحة المشروع، يتراوح ارتفاعها بين 11 و14 مترًا، تطل على الخليج العربي، ويقع إلى الجنوب من مشروع الغانم الذي يتألف من مراكز للتسوق «مول» وفنادق ومارينا للقوارب.