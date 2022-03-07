شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية في الجبيل.. تدشين مشروعات تنموية بـ63 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، عددًا من المشاريع التنموية في محافظة الجبيل، بتكلفة إجمالية بلغت 63 مليون ريال.

البنية التحتية

وتضمنت هذه المشاريع تطوير البنية التحتية والطرق، وتنفيذ أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة بحي الجوهرة، وحي الخالدية، ومشاريع أنسنة المدن وتحسين وتجميل المداخل، وتطوير شارع الملك فيصل الشرقي.

إنارة تجميلية

وشملت الأعمال إنشاء ممشى السيف الشرقي بطول 1200م، وعرض 23م، وتنفيذ أعمال التشجير والمسطحات الخضراء مع تركيب أعمدة إنارة تجميلية، وإنارة تجميلية للأشجار، إضافة إلى إنشاء حديقة بحي الخالدية بمساحة 46000م2، وعدد من الحدائق بحي الحمراء.

حديقة وممشى

وتضمنت الأعمال إنشاء حديقة وممشى حي الحمراء بمساحة 75000م2، وتشتمل على ممشى بطول 1700م، وملاعب ومسطحات خضراء وألعاب للأطفال وألعاب قوى، وأعمدة إنارة تجميلية، وإنشاء حديقة وممرات مشاة بمخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل، إضافة إلى مشاريع تحسين المشهد البصري، حيث تم تنفيذ مشروع تحسين طريق الملك عبدالعزيز وهو المدخل الرئيسي لمدينة الجبيل، وتطوير وتحسين دوار الحمراء، الذي سيسهم في تحسين الحركة المرورية وزيادة معدل الأمان لسكان المحافظة وزائريها.

تطوير وتحسينكما شملت الأعمال تطوير وتحسين تقاطع طريق المدينة المنورة مع طريق الدمام/ الجبيل السريع، وشمل المشروع تنفيذ أعمال أرصفة وتكسية حجرية وأعمال زراعية وتشجير وأعمال إنارة ديكورية للأشجار والمسطحات الخضراء.

ردم وتسوية

وتعتزم بلدية محافظة الجبيل تنفيذ عدد من المشاريع حاليًا، منها مشروع استكمال تطوير وتأهيل شوارع الجبيل، إضافة إلى عدد من مشاريع الردم والتسوية والسفلتة بمخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل، ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المشاريع 63 مليون ريال.

تنمية مستدامة

وتأتي هذه المشاريع في إطار تعزيز معايير الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في محافظة الجبيل.