شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تنفيذ 6754 وحدة سكنية بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. عبدالله بن محمد البدير، أمس، 7 مشروعات سكنية متاحة لمستفيدي برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة تبوك، توفر أكثر من 6754 وحدة سكنية متنوعة، ما بين فيلات وتاون هاوس وشقق، إضافة إلى 5 مخططات سكنية توفر نحو 2071 قطعة أرض، مطلعا على سير العمل ومستوى الإنجاز.

وشملت الزيارة مخطط «أنوار القادسية» الواقع وسط مدينة تبوك على طريق الملك فيصل، ويتميز المخطط بوجود مساحات واسعة للمسطحات الخضراء والمرافق التعليمية والصحية، ومشروع «درة تبوك» الذي يعد من أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة، ويوفر 1056 شقة على مساحة تتجاوز 76 ألف م2، ومشروع «واحة تبوك» الذي يضم 732 شقة، ومشروع «بساتين تبوك» الواقع في حي المصيف، ويسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسة.