شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتوظيف مستفيدي صندوق الشهداء برئاسة الحرمين موسميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اتفاقية تعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، لتعزيز الدور التنموي والاجتماعي بينهما.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الصندوق بالرياض، بحضور مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين د. ساعد الحارثي، ومثل الرئاسة في توقيع الاتفاقية وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية د. ناصر الزهراني، فيما مثل الصندوق مستشار الأمين العام علي الضلعان.

وتضمنت الاتفاقية العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية من الجانبين، من خلال توظيف مستفيدي الصندوق في الوظائف الموسمية التي تعلنها الرئاسة، بالإضافة إلى إلحاقهم بمقاعد الدراسة لمراحل البكالوريوس والثانوي والمتوسط في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الدور التنموي والاجتماعي بين الجهتين في مجالات التنمية الاجتماعية والاستفادة من الإمكانات المشتركة في تنفيذ برامج في عدد من المجالات لدعم وتمكين أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، في إطار تحقيق رؤية الجهتين الإستراتيجية، والوصول إلى أعلى مستويات التعاون بينها وبين قطاعات الدولة وجهاتها ومؤسساتها كافة.