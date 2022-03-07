شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % توطين الصناعات العسكرية بنهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، انطلقت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن، الذي يتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال الفترة بين 6 - 9 مارس 2022 بالرياض.

وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي، أن توطين الصناعات العسكرية بالمملكة يشهد نموا مميزا، مشيرا إلى أنه خلال 4 سنوات تم رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية من نحو 3 % لتتخطى 10 % في العام الماضي 2021. وأضاف إن تنظيم هذا الحدث الرائد في قطاع صناعات الدفاع والأمن في المملكة، يمثل أداة إستراتيجية لدعم مساعي المملكة نحو توطين أكثر من 50 % من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مشيرا إلى أن مستوى الطلب العالمي على المشاركة في المعرض كبير، وهو ما يؤكد مكانة المملكة الدولية وموقعها الريادي في هذا القطاع.

وذكر أن المعرض سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعة والابتكار، مؤكدا أن أبواب الشراكات والاستثمار مفتوحة للمصنعين ومزوّدي الخدمات الدوليين الذين يشاركون المملكة رؤيتها لدعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة.