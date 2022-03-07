شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف طالب وطالبة يباشرون اختباراتهم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتظم أمس، نحو نصف مليون طالب وطالبة بالمنطقة الشرقية في الفصول والقاعات المدرسية، لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على مدى أسبوع يتم خلالها تقسيم الطلاب والطالبات لمجموعات في اليوم الواحد وفقا للنماذج التشغيلية وأن تكون في جلسة واحدة وبما لا تزيد اختبارات اليوم الواحد عن مادتين دراسيتين، وسط منظومة من التجهيزات والاحترازات في 1819 مدرسة لإنجاح خطة الاختبارات وضمان سيرها بالشكل المطلوب.

زيارات ميدانية

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف مدير عام تعليم المنطقة د. سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، على سير باكورة اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقومون بها والمجدولة مسبقا، بالوقوف على قاعات الاختبارات بكافة المدارس واطلاعهم على أعمال اللجان وغرف الكنترول إلى جانب وقوفهم على أداء الطلاب بما يضمن جودة الاختبارات ومتابعة عملياتها في كافة المدارس.

وأكد أن «التعليم» سخرت كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، وصولا للوقوف على خطة توزيع المشرفين والمشرفات التربويين على المدارس، لمتابعة سير الاختبارات.

استنفار بالمرور

واستنفرت إدارات المرور جهودها من أجل تحقيق الانسيابية المنشودة والحيلولة دون زحام الطرق الموصلة لمقار الامتحانات، وعمدت على تكليف دوريات أمنية رسمية وسرية بمتابعة محيط المدارس في حين تم استعراض آلية تطبيق تلك الإجراءات، ومعززات ضبطها، ومراجعة الخطط السابقة التي نفذت في الأعوام الماضية بما يكفل مزيدا من النجاحات.

أجواء مثالية بالخبر

وفي الخبر باشر الطلاب اختباراتهم وسط استعدادات مكثفة من إدارات المدارس واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر، ودون رهبة، وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد.

وتفقد مدير مكتب التعليم بالخبر أحمد الغامدي عددا من مدارس المحافظة، لمتابعة سير الاختبارات، داعيا قادة المدارس إلى توفير البيئة الملائمة والمثالية للطلاب.

وأوضح أن عددا من المشرفين والمشرفات توجهوا للمدارس لمتابعة سير الاختبارات للوقوف على أعمال اللجان وإعداد التقارير اليومية عن الاختبارات.

توجيهات حفر الباطن

وفي حفر الباطن، انطلقت الاختبارات الفصلية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتجهيز اللجان المتعلقة بالرصد والتصحيح والمراجعة.

وأعلنت إدارة التعليم عن حزمة من التوجيهات التي تعزز استعداد الطلبة لأداء الاختبارات الحضورية، مشتملة على تعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة نفسيا لأداء الاختبارات التحريرية حضوريا.

وأكد مدير التعليم محمد القحطاني، على مديري ومديرات المدارس لجميع المراحل الدراسية من خلال اللقاءات التي عقدها معهم على تشكيل اللجان الفرعية للاختبارات الفصلية والنهائية، وتحديد مهام ومسؤوليات جميع أعضائها، وشرح الأنظمة الخاصة بالاختبارات لجميع منسوبي المدرسة من الهيئة الإدارية والتعليمية وتذكيرهم ببنودها، مشددا على مراعاة ظروف الطلاب في وضع جداول الاختبارات وكفايتها الزمنية لتكون متوائمة مع الأسئلة، والتواصل مع أسر الطلاب والطالبات والذين يعتبرون شركاء النجاح في المنظومة التعليمية.

مناشدة للآباء بالقطيف

وفي القطيف قام مدير مكتب تعليم محافظة القطيف عبدالله القرني، بجولة على عدد من مدارس المحافظة، موضحا أن الاختبارات تأتي استكمالا لعمليات القياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم.

وشدد على مديري المدارس الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبالتعليمات والقواعد والضوابط العامة للاختبارات وتسخير جميع الإمكانيات التي تكفل نجاح العملية التعليمية، مشددا على إنهاء جميع أعمال المراجعة والرصد عبر «نظام نور» قبل إجازة الفصل الدراسي.

وحث القرني الطلاب على استثمار أوقاتهم في المذاكرة والحرص على التفوق وتحقيق أعلى الدرجات، كما ناشد أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير الدعم النفسي والتعزيز الإيجابي لهم، متمنيا لجميع الطلبة التوفيق في أداء اختباراتهم.