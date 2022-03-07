شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليون مستفيد من خدمات المراكز الصحية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة نجران خدماتها العلاجية والتوعوية لعدد مليون و379 ألفا و762 مستفيدا، وذلك من خلال 69 مركزا صحيا موزعة في المنطقة، 6 منها تعمل بنظام دوام ممتد، وذلك خلال العام الماضي.

وأوضحت صحة نجران أن العيادات العامة استقبلت 853 ألفا و861 مراجعا، فيما استفاد من خدمات عيادات الأمراض المزمنة، 83 ألفا و456 مراجعا، وبلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 51 ألفا و231 مراجعا، إضافة إلى 21 ألفا و453 مراجعة لعيادات الحوامل، وعيادة الطفل السليم 149 ألفا و482 مراجعا.

وأضافت إن مراجعي الخدمات المساندة في مراكز الرعاية الصحية بلغوا 220 ألفا و279 مستفيدا لعيادات (الضماد والحقن - المختبر- الأشعة).

وأطلقت صحة نجران 23 عيادة استشارية في مراكز الرعاية في 10 مراكز صحية، ضمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين في أحيائهم، وتخفيف الضغط على المستشفيات، وتضم 14 تخصصا طبيا دقيقا وعاما تشمل (العظام، والقلب، والباطنة، والسكري، والعيون، والجراحة العامة، والجلدية، والصدرية، والمسالك البولية، والأطفال، والأعصاب، وجراحة الأعصاب، والنساء والولادة، وطب الأسرة).