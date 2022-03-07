شكرا لقرائتكم خبر عن 235 مخالفة لاحترازات كورونا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الرياض 4029 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، خلال الأسبوع الماضي، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

شملت الجولات 283 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة، وذلك بعدد 49 مستشفى خاصا، و234 مستشفى حكوميا، و355 زيارة للمراكز الحكومية، و1807 زيارات للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1535 زيارة للصيدليات، وتم ضبط 77 مخالفة منشآت على القطاع الخاص، وضبط 158 مخالفة منشآت على القطاع العام لهذه الفترة.