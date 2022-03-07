شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستقبل وزير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة، أمس، وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، يرافقه رئيس جامعة الملك فيصل بالأحساء د. محمد العوهلي، ومدير عام التعليم بالأحساء حمد العيسى.

ورحب سموه بوزير التعليم، خلال زيارته للمحافظة، وبحث معه المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المحافظة لتطوير العملية التعليمية.

ونوه سموه بما يحظى به التعليم في جميع مجالاته من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، مؤكدا الاهتمام بالتعليم وتطوير قدرات أبنائنا وبناتنا تعليميا وتقنيا لمواكبة هذا التقدم والتطور.

وأشار إلى ما قدمته الدولة -أيدها الله- بتسخير جميع الإمكانيات إيمانا منها بأن التعليم أهم ركيزة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة، معربا عن شكره لوزير التعليم على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم في المملكة.

من جهته أعرب وزير التعليم، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء لما يبذله لقطاع التعليم من جهود كبيرة في دعم التعليم بالمحافظة ودعم للمتفوقين والمبدعين والمتميزين ورعايته لكل ما من شأنه تحسين الأداء التربوي والتعليمي بالمحافظة.