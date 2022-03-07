شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 95 % تراجعا في أعداد الإصابات المؤكدة بـ «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، تراجع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا بنسبة 95 %، وتراجع أعداد الحالات الحرجة بـ 62 % من أعلى المستويات المسجلة في الموجة الأخيرة، موضحا أن عدد جرعات اللقاح المقدمة سجلت أكثر من 61.4 مليون جرعة منها 24 مليونا بجرعتين من اللقاح فيما تجاوزت أعداد الملقحين بالجرعة التنشيطية 11 مليون شخص.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الذي عقده يوم أمس بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أمس، إلى أن المملكة على مشارف نهاية الجائحة بفضل دعم القيادة الرشيدة، والتزام ووعي المجتمع بالإجراءات الاحترازية في مواجهة الجائحة، بينما هناك أجزاء من العالم تعاني، موضحا أن الوزارة عقدت 225 مؤتمرا صحفيا بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية، وأن هذا المؤتمر هو نهاية المؤتمرات الدورية وانعقاده مجددا سيكون عند الحاجة والمستجدات التي تتعلق بالجائحة.

وأعلن د. العبدالعالي، عن تسجيل 317 ‏حالة جديدة مصابة بـ «كوفيد 19»، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 747 ألفا و436 حالة، منها 422 حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين سجل 727 ألفا و544 حالة بإضافة 668 حالة تعاف جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 9008 حالات بإضافة حالتي وفاة جديدتين، مشيرا إلى أن استكمال التحصين أمر مهم وجسر يؤدي للوصول إلى الأمان من أي متحورات.

من جانبه قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة، تم إقرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، والتي تضمنت إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين، وكافة المساجد، مع الاستمرار بالإلزام بارتداء الكمامة فيها، وفي كافة الأماكن المغلقة، وعدم اشتراط ارتدائها في الأماكن المفتوحة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) قبل الدخول للمملكة.