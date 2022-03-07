محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. في أحدث ظهور لها .. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بشعر طويل

أطلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب البوستر الدعائي لأحدث أعمالها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وظهرت شيرين على البوستر بصورة بالأبيض والأسود مرتدية ترتدي بدلة كلاسيكية وبشعر طويل .

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بالرغم من ظهورها مؤخرا بشعر قصير بعد أن قامت بمفاجأة جمهورها ومتابعيها بهذه الإطلالة في أواخر العام الماضي 2021 تزامنا مع إعلان إنفصالها عن زوجها حسام حبيب .

علقت عبد الوهاب على الصورة قائلة: ” غنوا معايا .. قريبا .. على مسرح شيرين ” .. فيما كتبت شيرين : ” قريبا على مسرح شيرين ”