محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : الجوبي ينشر توقعات مرعبة ومفاجئة ويحذر جميع اليمنيين مما سيحدث بعد ساعات قليلة

توقع الفلكي الجوبي حدوث ضريب يوم الاثنين خلال الساعات القادمة سيصيب المحاصيل الزراعية. وقال الفلكي اليمني احمد الجوبي في منشور رصده محرر “النبأ اليمني” وقال فيه : الاجواء ليوم غد الاثنين ٧ مارس ٢٠٢٢ اجواء باردة صباحا مصحوبة بضريب للمحاصيل الزراعية وهو ما تتميز به نجوم الصواب تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً والرطوبة منخفضة جدا ١٧% ودرجة الحرارة : ذمار ٤ وعمران ٥ وصنعاء ٦ والبيضاء وصعده ٧ الجدير ذكره بأن القمر سيقترن بالثريا امسية ٨ مارس ٢٠٢٢م

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