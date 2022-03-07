توقف البث الإذاعي والتلفزيوني بعد استهداف برج للتلفزيون في خاركيف (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت السلطات الأوكرانية عن توقف البث الإذاعي والتلفزيوني الأوكراني بعد استهداف برج للتلفزيون في خاركيف.

وفي فيديو بثته قناة “العربية” ظهرت النيران التي اشتعلت بمبنى التليفزيون إثر القصف المباشر عليه من قبل المقاتلات الروسية.

وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت اليوم الأحد بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة إربين قرب العاصمة الأوكرانية كييف وسط حالة من الهلع وسط المدنيين.

وتعرضت عدة مناطق من مدينة إربين، قرب العاصمة كييف؛ لقصف متواصل من نيران القوات الروسية، وكانت أعمدة الدخان تتصاعد في كل مكان تقريبا من المدينة، بينما أصوات القذائف التي تتساقط على المباني والبيوت بصورة متواصلة.