محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت السلطات الأوكرانية عن توقف البث الإذاعي والتلفزيوني الأوكراني بعد استهداف برج للتلفزيون في خاركيف.
وفي فيديو بثته قناة “العربية” ظهرت النيران التي اشتعلت بمبنى التليفزيون إثر القصف المباشر عليه من قبل المقاتلات الروسية.
وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت اليوم الأحد بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة إربين قرب العاصمة الأوكرانية كييف وسط حالة من الهلع وسط المدنيين.
وتعرضت عدة مناطق من مدينة إربين، قرب العاصمة كييف؛ لقصف متواصل من نيران القوات الروسية، وكانت أعمدة الدخان تتصاعد في كل مكان تقريبا من المدينة، بينما أصوات القذائف التي تتساقط على المباني والبيوت بصورة متواصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقف البث الإذاعي والتلفزيوني بعد استهداف برج للتلفزيون في خاركيف (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.